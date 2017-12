Capodanno al Poggio, il menù dello chef Dario Di Liberto

Ragusa - Al Poggio del Sole Resort**** di Ragusa torna l’appuntamento con la notte più lunga e frizzante dell’anno, quella di San Silvestro. Grande novità di quest’anno sarà l’executive chef Dario Di Liberto a firmare il menù della cena.

Un menù realizzato con materie prime del territorio, selezionate con cura, provenienti da piccoli produttori, coltivatori e pescatori locali che garantiscono genuinità, freschezza e sapori unici. Un menù che rispecchia l’dea di cucina dello chef, legata alla territorialità, alla tradizione, ma rivisitata in maniera moderna ed innovativa, che parla di Sicilia, e non solo. Nelle sue ricette ogni tanto, infatti, adopera ingredienti della cucina orientale, da cui è sempre stato affascinato e che considera “essenziale, leggera e ordinata, con bei colori e consistenze divertenti”.

Per la cena del 31 dicembre per dare il benvenuto agli ospiti non poteva mancare sulla tavola il baccalà, che, come vuole la tradizione, sarà fritto ma sotto forma di Arancino, servito con maionese dolce di cipolla rossa e germogli di aglio nero; L’antipasto sarà Panzanella e insalata di pesci cotti al vapore un piatto apparentemente semplice, ma che regala emozioni inaspettate.

Un altro piatto tradizionale presentato con elementi della cucina orientale, saranno i Cappelletti di Ragusano in brodo di tonno essiccato al tè nero affumicato Lapsang Souchong, che lo chef ha scelto per creare un collegamento virtuale tra due culture tanto lontane fra loro ma che forniscono ingredienti speciali con cui poter realizzare piatti unici.

Un ingrediente molto caro allo chef è il riso che presenterà con scalogno arrosto, porcini e tartufo nero. Per questo piatto è stato scelto il Riso Goio Dop…

Il secondo sarà il Capocollo al cacao, cavolo viola e mela cotogna, un incontro tra i sapori della Sicilia e del nord Europa.

La freschezza dell’Aranci…one! Il dessert che lo chef ha pensato per la serata accompagnerà i palati dei commensali alla conclusione della cena con il suo panettone artigianale e con la piccola pasticceria natalizia.

Ad ogni piatto saranno abbinati i vini scelti con cura da Gloria e Alessandro.

Gli ospiti potranno salutare il 2017 e brindare al nuovo anno in un ambiente raffinato, circondati da atmosfere memorabili e musica dal vivo.

E dopo la cena tutti in pista a ballare, per iniziare il nuovo anno carichi di ottimismo ed energie!

Una vera e propria festa, dove poter assaporare piatti unici, realizzati con maestria dallo chef Di Liberto e divertirsi con i propri cari.

*Il costo della cena e della serata danzante è di € 100,00 per persona, acque minerali e vini in abbinamento inclusi. È inoltre previsto un menù per i più piccoli in sala dedicata con animazione – € 60.00 per bimbo.

I tavoli non sono esclusivi e l’assegnazione degli stessi sarà curata dal personale di sala (tavoli da 6/8/10 persone).

L’inizio della cena è previsto per le ore 21:00 Per info e prenotazioni: info@poggiodelsoleresort.it +39.0932.668521