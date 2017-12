Modica, English Tales. Concerto di Natale al teatro Garibaldi

Modica - Clima di festa al Teatro Garibaldi di Modica con due appuntamenti da non perdere con la grande musica, per scambiarsi gli auguri e trascorrere insieme calorosi momenti di giovialità. Sabato 23 dicembre, alle ore 21.00, una serata in compagnia dell’Orchestra di Fiati del Liceo musicale “G. Verga” di Modica nel concerto fuori abbonamento “English Tales”. Il rapporto tra musica e letteratura inglese nelle note dell’orchestra diretta dal maestro Mirko Caruso che farà rivivere le emozioni tipiche dei poemi popolari e della grande letteratura shakespeariana, con un’attenzione anche ai più importanti compositori inglesi del xx secolo. In repertorio le musiche di Bernstein, Holst, Saucedo, Sheldon, Sparke e Woolfenden, per un concerto di Natale da non mancare.

Il 1° gennaio appuntamento invece con l’ormai consueto “Concerto di Capodanno”, con la Civica Filamonica di Modica, diretta dal maestro Francesco Di Pietro, con il soprano Chiara Notarnicola, il mezzo soprano Sabrina Messina e il baritono Graziano D'Urso, che segnerà l’avvio della nuova stagione musicale, con la direzione artistica del maestro Giovanni Cultrera e la sovrintendenza di Tonino Cannata. Questi sono gli ultimi giorni per abbonarsi alla nuova stagione musicale, la campagna abbonamenti si chiuderà infatti il 20 dicembre (gli abbonamenti possono essere acquistati al botteghino del teatro o online su www.ciaotickets.com/abbonamento/abbonamento-14-spettacoli-musica-teatro-garibaldi-modica).

I biglietti di ingresso al concerto “English Tales” di sabato 23 dicembre (concerto fuori abbonamento) possono essere acquistati al botteghino del teatro o online su www.ciaotickets.com/evento/english-tales-concerto-di-natale.

I biglietti del “Concerto di Capodanno” possono essere invece acquistati secondo queste modalità: per il concerto delle ore 18.00 i singoli biglietti saranno disponibili dal 21 dicembre, cioè dopo la chiusura della campagna abbonamenti; per il concerto delle ore 21.00 i singoli biglietti sono invece disponibili già da adesso al botteghino del teatro o online su www.ciaotickets.com/evento/concerto-di-capodanno-2. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito fondazioneteatrogaribaldi.it.