Vittoria, droga in piazza Manin, arrestato algerino

Vittoria - E' stato arrestato dai carabinieri Djebes Ramzi, 34enne algerino, con alcuni precedenti penali, pizzicato mentre cedeva alcune dosi di hashish, per un peso complessivo di 6,5 grammi, ad un ragazzo originario di gela nella centralissima Piazza Manin, a Vittoria.

L'uomo è stato pedinato per diversi giorni e ciò ha consentito di appurare le frequentazioni di giovani e uno strano andirivieni in piazza Manin, finchè i militari hanno sorpreso il 34enne, nel tardo pomeriggio di ieri, intrattenersi con un ragazzo al quale dava furtivamente un piccolo involucro: ne è nata una perquisizione che ha permesso di rinvenire addosso al giovane tre stecchette di droga, mentre al magrebino 25 euro in contanti, il costo delle dosi appena cedute.

E’ scattato così l’arresto per l’algerino che è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, dott.ssa Giulia Bisello, dinanzi alla quale dovrà rispondere del reato di spaccio.