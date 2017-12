Abbigliamento, Nicola Calabrese si trasferisce in via Nazionale

Scicli - Il negozio di abbigliamento per uomo di Nicola Calabrese si trasferisce nei nuovi locali di via Nazionale, lasciando la sede storica di corso Mazzini. Da mercoledì 20 dicembre il negozio, entrato a far parte del gruppo Arpel, saà nei nuovi, moderni e ampli locali. Giovedì 21, alle 20, un aperitivo di benvenuto ai nuovi, e vecchi clienti.

Le marche? Di assoluta eccellenza. Piero Guidi, Peuterey, A.t.p.co, Cs Piumini, Camicie Truzzi, Mastai Ferretti, pantaloni Berwich, maglieria Gran Sasso, Heritage, Diktat, Bk, e scarpe Zenith. Ultime, ma non ultime, le cravatte. Bellissime.