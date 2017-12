Ragusa, Gran Galà dell'Opera

Ragusa – Sette artisti di fama internazionale sul palco del Teatro Don Bosco di Ragusa per quello che molti hanno definito l’evento dell’anno. Sabato 23 dicembre, alle ore 20.30, attesa per il prestigioso concerto “Gran Galà dell’Opera” con alcuni degli interpreti della musica lirica più noti al mondo. Una grande serata all’insegna della musica di eccellenza e del tipico clima di convivialità che si respira durante le feste, organizzata dall’Associazione Musicale Melodica, in collaborazione con l’Associazione Culturale Italian Opera Live.

Ad esibirsi il famoso soprano ragusano Silvia Di Falco, reduce dal magnifico successo riscosso nelle tournée in Macedonia, Kosovo e USA; Angelo Villari, il tenore dalla ricca carriera internazionale, impegnato nei ruoli principali delle più famose opere liriche presso importanti teatri, come il Teatro dell’Opera di Roma, il Regio di Parma ed il teatro Massimo di Palermo; il soprano Elisabetta Zizzo, protagonista per il secondo anno consecutivo del Festival Pucciniano di Torre del Lago.

Ed ancora, i tenori Davide Benigno e Andrea Casablanca e il soprano Veronica Cardullo, protagonisti assoluti della famosa Kermesse musicale “Italian Opera Taormina”. Gli artisti saranno accompagnati al pianoforte dal maestro Antonio Gennaro.

In programma arie e duetti tratti da “La Traviata” di Verdi, da “Elisir d’amore” di Donizetti, da “Il barbiere di Siviglia” di Rossini, da “Madama Butterfly”, “La Boheme” e “Tosca” di Giacomo Puccini.

Un evento assolutamente di grande prestigio per la provincia iblea che trasformerà Ragusa nell’epicentro della grande musica lirica per un intenso trasporto emotivo.

Lo spettacolo è un fuori programma della stagione concertistica internazionale “Melodica”. Info e prenotazioni presso Libreria Ubik sita in Via Plebiscito 5 – Ragusa Tel. 0932258423 / 3472313605; Associazione Melodica 3334326158- www.melodicaweb.it; Italian Opera Live 3406426230 - www.italianoperalive.com.