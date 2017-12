A Palazzolo un calendario sui mascheroni

Palazzolo Acreide - I particolari mascheroni di palazzo Lombardo Cafici “fusi” in un’immagine caratteristica del territorio di Palazzolo. Per il 2018 il fotografo Salvo Alibrio e il grafico Paolo Santanastasio hanno deciso di puntare su questo per il loro calendario “Fusion”, giunto alla quinta edizione, ogni anno dedicato ad una bellezza di Palazzolo.

Se negli anni scorsi avevano realizzato dodici mesi di immagini ora sul paese e i suoi scorci, poi sulle feste, lo scorso anno sulla mostra di Antonello da Messina e Laurana, quest’anno si sono superati. Si perché la particolarità di questo calendario è proprio la ricercatezza che sta in ogni immagine, la semplicità di ogni foglio, privo di scritte, ma solo con i numeri delle settimane, proprio quasi a voler bloccare l’occhio di chi osserva ogni mese su quello scatto. Una straordinaria fusione tra la natura e l’ingegno umano, come è stata definita, tra il potere evocativo delle rocce calcaree iblee e i manufatti barocchi fatti delle stesse pietre che adornano gli edifici nobiliari del paese.