Il Panettone di Natale di Scicli

Scicli - L’origine del panettone sfuma nella leggenda. Sembra essere stato fatto per la prima volta nella corte di Ludovico Maria Sforza detto Il Moro, duca di Milano nel XV secolo. Ebbene, quel giorno c’era una gran mangiata in casa del Moro, con illustri convitati e, a quanto pare, il dolce, dimenticato nel forno, s’era carbonizzato. Panico generale. Pare allora che un aiutante dello chef, un ragazzotto di nome Toni, avesse conservato nella dispensa una parte dell’impasto che nel frattempo s’era enormemente lievitato e l’abbia cotto proponendolo ai commensali, i quali lo apprezzarono molto. Il Pan di Toni, da quel momento divenne il dolce della Casa Sforza e poi di Milano. Oggi si chiama panettone ed è il dolce italiano tipico di Natale, anche in Sicilia.

La qualità dei prodotti, ovviamente, spetta a noi che lo produciamo. Se il burro e le uova sono italiane e di alta qualità, il panettone sarà più buono, se la lievitazione è lenta il panettone sarà più soffice e digeribile. Ecco perché sempre più gli italiani vogliono festeggiare il Natale con un panettone di pasticceria fatto con ingredienti di alta qualità.

Per questo Natale noi di Basile Pasticceri proponiamo il Panettone con gocce di cioccolato o con le scorzette di agrumi. Li avvolgiamo in un’elegante scatola di cartone naturale avana, pronta per essere regalata e, qualora lo desideraste, possiamo anche consegnarla gratuitamente a domicilio ai vostri amici di Scicli (per le contrade e borgate costo da concordare).

E’ possibile acquistarlo comodamente online cliccando sul seguente link https://goo.gl/8MNpkc e al resto pensiamo noi!

Il panettone può essere anche farcito con creme di vario gusto per diventare Il Dolce per eccellenza della Vigilia o del pranzo di Natale. In questo caso è indispensabile la prenotazione.

