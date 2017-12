Ragusa, metropolitana di superficie, arriva la firma del Governo

Ragusa - “Arriva la firma da parte del Governo nazione per la convenzione riguardante la realizzazione della metropolitana di superficie di Ragusa, per 18milioni di euro”. A darne notizia l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico che aggiunge: “Si tratta del risultato di un impegno che su esplicita richiesta del sottoscritto aveva assunto il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, quando da premier, fece questa promessa dal palco del Teatro Tenda di Ragusa durante la campagna per il Referendum costituzionale.

Un impegno mantenuto e questo finanziamento si aggiunge a quello per la realizzazione dell’autostrada Ragusa-Catania: due interventi concreti e seri da parte del Governo a guida Partito Democratico nei confronti del nostro territorio”.

“Mi preme sottolineare che se è stato possibile tutto questo - conclude - è perché durante il mio mandato da sindaco di Ragusa avevamo previsto l’opera promossa dall’on. Giorgio Chessari, inserendola nel Piano Particolareggiato della città”.