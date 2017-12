Ragusa, Tonino Solarino si dimette dalla Fondazione San Giovanni

Ragusa - Tonino Solarino si è dimesso da Presidente della Fondazione San Giovanni. L'annuncio è stato fatto ieri sera, durante la festa per scambiarsi gli auguri. Il suo mandato sarebbe scaduto in modo naturale a fine anno e ha confermato, davanti ai presenti, che non sarebbe più stato disponibile per un nuovo incarico di presidente della fondazione.

Da aprile ad oggi il suo incarico si svolgeva in regime di proroga.

Il vescovo Cuttitta, prendendo atto delle dimissioni anticipate di Solarino e poi ha spiegato che si provvederà al rinnovo degli organismi della Fondazione.