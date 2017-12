Incidente a Santa Venerina, muore Claudio Rapisarda, 18 anni

Santa Venerina - E' morto questa notte in un tragico incidente stradale un giovane di appena 18 anni, Claudio Rapisarda. L'incidente si è verificato sulla provinciale che collega Santa Venerina a Linera, intorno alle 2 del mattino.

Per cause ancora tutte da accertare, il ragazzo ha perso il controllo della sua Fiat Grande Punto, finita violentemente contro un muretto che delimita la carreggiata. Il ragazzo, rimasto incastrato tra le lamiere contorte della vettura, è stato soccorso dai vigili del fuoco di Riposto, che lo hanno estratto ancora vivo, anche se in condizioni gravi, per via di un trauma cranico.

Trasferito d'urgenza all'ospedale Cannizzaro, è morto intorno alle 4 per i gravi traumi subiti. Sul posto i carabinieri di Giarre e Santa Venerina. Claudio Rapisarda era in auto insieme ad altri due ragazzi che, però, sarebbero riusciti a scendere dall'auto poco prima dell'impatto. Non sarebbero in gravi condizioni.