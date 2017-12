Modica: piantine di cannabis nel giardino di casa. Denunce e controlli

Modica - Controlli a tappeto della polizia di Modica in tutto il territorio, dagli istituti scolastici ai bar. Nel corso di queste perquisizioni sono stati trovati in due distinte abitazioni 3 grammi di cocaina e 5 vasi di piantine cannabis in fase di coltivazione che il proprietario aveva occultato tra la vegetazione del giardino di casa.

Inutili le precauzioni del padrone di casa, visto che i controlli sono stati eseguiti con i cani antidroga. A seguito di tale rinvenimento due modicani, entrambi maggiorenni, sono stati segnalati alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.309/1990.

Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio è stato anche arrestato un cittadino albanese A.K. di 35 anni che non aveva ottemperato al decreto di espulsione emesso in precedenza dalla Prefettura di Caltanissetta.