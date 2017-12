Innovazione: Confeserfidi premiato per il portale Finanzaecontributi.it

Milano - Si è appena conclusa l'edizione 2017 del Leadership Forum Awords, che ha visto la partecipazione di oltre 400 ospiti del settore del credito, dove sono stati assegnati premi a personalità e aziende che si sono contraddistinti nel corso dell'anno.

Confeserfidi è stato premiato nella categoria "Innovazione" per il portale Finanzaecontributi.it che supporta con competenza e velocità gli investimenti di professionisti e imprese.

Si tratta di un network che offre soluzioni a distanza in tempo reale a studi di consulenza aziendale, commercialisti, mediatori creditizi, associazioni di categoria e Confidi territoriali per aiutarli nella scelta dei prodotti finanziari più indicati alle esigenze dei loro clienti.

“La piattaforma, che è stata recentemente rinnovata nel layout e nella tecnologia – spiega Bartolo Mililli, amministratore delegato di Confeserfidi - è operativa da un anno ed è in grado di fornire consulenza,erogare e vendere servizi a distanza.

Oggi può contare su oltre 120 partner convenzionati che comprendono studi di consulenza, di mediazione creditizia, confidi, associazioni, categoria nonché istituti di consulenza”.

I partner che hanno aderito al network, accedendo all’area riservata hanno a disposizione numerose e utili funzionalità, come la possibilità di usufruire della piattaforma di videoconsulenza (stanza di Consulenza), visionare e scaricare le schede dei prodotti e dei servizi e il relativo materiale promozionale, conoscere le promozioni in corso, essere informati sulle circolari, seguire l’iter di ciascuna pratica e procedere allo scambio di documenti utilizzando la firma digitale remota.

I servizi sono erogati entro pochi giorni (o addirittura in giornata) grazie al canale preferenziale. “L’obiettivo della piattaforma - continua Mililli - è di orientare il Partner nel labirintico panorama di finanziamenti e servizi disponibili e di aiutarlo a trovare le agevolazioni più adatte per sé e per i suoi clienti”. “Attualmente – aggiunge Mililli - abbiamo altri importanti progetti in corso, non soltanto legati ad aspetti inerenti la vendita a distanza di prodotti e servizi, ma anche al mondo delle fideiussioni e alle attestazioni della capacità finanziaria”, all’emissione di minibond etc.