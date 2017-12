Concerto di Natale in memoria di Giusy Alfieri

Scicli - Venerdì 22 Dicembre presso la Chiesa del SS. Salvatore di Scicli, alle ore 20.30, ad un anno dalla “nascita al cielo” di Giusy Alfieri, tutti i componenti delle corali, con le quali Giusy durante la sua vita ha collaborato, radunati in un unico Coro, terranno un Concerto di Natale in suo ricordo.

Gli amici di Giusy, infatti, appartenenti al Coro “La Fiamma Viva D’Amore”, al “Coro Madonna di Fatima”, al “Coro S. Annibale Maria di Francia” di Scicli nonché alla “Corale Polifonica Giovanile del Sacro Cuore” di Modica, eseguiranno brani della tradizione natalizia come Adeste Fideles, Tu scendi dalle Stelle, I cieli narrano, Astro del Ciel nonché brani che rappresentano momenti di forte condivisione di importanti momenti vissuti assieme alla cara corista Giusy Alfieri, come il Magnificat, Aprite le Porte a Cristo, Fiamma Viva D’Amore, Dove la Carità è Vera, Il Canto del Mare, canti del repertorio dell’amato compositore Mons. Marco Frisina che hanno tracciato in ciascun partecipante corista ed anche in Giusy momenti importanti di Preghiera attraverso il Canto e la musica.

La Direzione dell’unione di Cori è affidata al M° Santo Piccione, l’accompagnamento all’Organo al M° Uccio Ingarao. Solista Soprano, l’insegnante di canto, Lina Pluchino, nonché direttore del Coro Madonna di Fatima. Solista Tenore dr. Andrea Frasca Caccia, attuale direttore della Corale Polifonica Giovanile del S. Cuore di Modica.