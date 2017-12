Scicli, borsa di studio intitolata a Dario Campo

Scicli - E’ prevista per giorno 28 dicembre prossimo la consegna della borsa di studio intitolata a Dario CAMPO, il giovane neolaureto, scomparso a Roma nel 2005 per incidente di moto, quando aveva solo 26 anni.

Istituita dai genitori otto anni fa, con la collaborazione dell’Istituto Q. Cataudella e l’Associazione scuola Famiglia Cataudella, vuole ricordare Dario ed insieme a Lui i tanti giovani sciclitani che nel corso degli anni sono rimasti coinvolti in incidenti analoghi.

Quest’anno ricorre la 9* edizione e si svolgerà nell’ aula magna del liceo Classico del Cataudella, che, grazie alla sensibilità del dirigente scolastico , del corpo docente e degli stessi studenti, resterà aperto per tale evenienza, non ostante le vacanze natalizie

La consegna avverrà nel corso di una breve cerimonia, alla quale daranno vita i gruppi di intrattenimento del Cataudella – Liceo classico , scientifico e ragioneria- con un programma di musica, danza e recitazione, da loro stessi ideato e condotto. L’inizio è previsto per le ore 17,00.

Nel ricordo delle giovani vittime della strada, ci saranno alcuni momenti di riflessione sulla sicurezza della circolazione stradale.

Il tema scelto quest’anno è “ LA STRADA VERSO L’IDENTITA’” , un tema singolare e coinvolgente, articolato in vario modo, e cioè come: “conoscenza di sé e dei propri limiti”; “rispetto verso gli altri”; “osservanza delle regole”.

Si tenderà a capire, in particolare, quale è il peso della formazione e della cultura sulla prevenzione dai rischi della strada; e capire inoltre a che punto è il progetto lanciato qualche anno fa dalla stessa Scuola e dalle stesse associazioni di “ ZERO VITTIME SULLA STRADA” .

Interverranno : La dott.ssa Concetta CARUSO, Viceprefetto Vicario di Ragusa, graditissima presenza per la sua nota competenza e sensibilità ; La prof.ssa Giusi CARNEMOLLA, docente di lettere al liceo classico, e la prof.ssa Daniela FAVA, docente di lettere e scrittrice. Ambedue, queste ultime, note ed apprezzate per la loro opera di diffusione della cultura tra i giovani , a partire dallo studio degli autori classici e del teatro.

La borsa di studio di 1000,00 euro è destinata ad uno studente o studentessa di Scicli neo –diplomato/a, che si sia particolarmente distinto/a nello studio, e la cui famiglia abbia qualche difficoltà economica; servirà come contributo per continuare gli studi all’Università.

Gli studenti concorrenti alla borsa di studio sono 20 e due di essi sono usciti con un voto di 100 e lode. A tutti, a parte la borsa di studio, sarà dato un piccolo riconoscimento, nella forma di un buono-libri di 10 euro ciascuno, offerto quest’anno dalla BAPR filiale di Scicli via colombo.

La presentazione ed il coordinamento della manifestazione sono della prof.ssa Fava; la consulenza musicale, della prof.ssa Rosa Nigro, docente di musica; mentre la “piece teatrale” è dovuta a Mariateresa Spanò con la prof.ssa Bernardetta Alfieri. Tecnico audio e video, la sig.ra Gabriella Kalurak.