Modica non farà più parte del Consorzio Turistico degli Iblei

Modica - Il comune di Modica ha deciso di non aderire più al Consorzio Turistico degli Iblei. La giunta ha approvato una delibera che sostanzialmente rescinde l'adesione di Modica dal consorzio, a cui aveva aderito nel 2010. C'è da dire che questa delibera dovrà essere ancora approvata dal consiglio comunale, prima di essere effettiva.

La città resta comunque nel distretto turistico del sud est, il distretto che accoglie tutte le città del Val di Noto varcando, in parole povere, i confini provinciali. Secondo l'amministrazione si tratta di un'adesione improduttiva, vista anche la cifra di adesione annua (8.248.20 euro). L

'obiettivo del Consorzio era quello di creare un sistema turistico integrato e valorizzare i sistemi turistici locali sia a livello nazionale che internazionale. A parere della giunta di Modica, tutti questi obiettivi non sarebbero stati raggiunti e per questo si è deciso di non aderire più.