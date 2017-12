Monterosso in pre-dissesto, i dipendenti riducono l'orario di due ore

Monterosso Almo - Il Comune di Monterosso Almo è in pre-dissesto e i dipendenti comunali si riducono l'orario di lavoro di due ore settimanali a partire dal primo gennaio 2018. Una decisione presa da un congruo gruppo di impiegati a patto che l'amministrazione si impegni a non effettuare spese ed elargizioni non obbligatorie e che ripristini, appena la situazione tornerà alla normalità (cioè appena ci sarà il riequilibrio di bilancio) il consueto orario lavorativo.

In queste settimane è stato necessario approvare lo Schema di Bilancio di Previsione 2017/2019, ma c’è stata una battuta d’arresto a causa del parere negativo del Revisore dei Conti. L’Amministrazione Comunale ha ritirato lo strumento finanziario per poi riproporlo quando conterrà misure idonee ad acquisire il parere positivo dell’Organo di Controllo.

Per evitare il dissesto ( e quindi più gravi conseguenze) l’Amministrazione, dopo un incontro tenutosi il 14 dicembre con i dipendenti municipali, ha proposto per tutti alla riduzione di due ore settimanali a partire dal primo Gennaio 2018.