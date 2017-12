Il panettone d'oro. Costa 120 euro al kg

Napoli - In un'epoca di eccessi (in tutti i sensi), non poteva certo mancare a Natale il panettone ricoperto da foglie di oro puro. A Salerno, presso la nota pasticceria Minori, nel cuore della costiera amalfitana, il pasticcere Sal De Riso ha creato un vero gioiello gastronomico che, però, non è certo per tutte le tasche.

Costa, infatti, 120 euro al kg. Realizzato con cioccolato fondente Venezuela Sur Del Lago 72% di Domori, tripla lievitazione e una copertura di foglie d'oro 18 carati, questo panettone è stato chiamato "oro puro" ed ha una produzione limitatissima, solo 10 pezzi.

Incredibile ma vero, questo panettone è andato già tutto esaurito. Sui social ha spopolato e i russi e gli arabi hanno fatto quasi tutti gli ordini. Passi per quest'anno: noi comuni mortali ci accontentiamo del classico Bauli. E senza canditi.