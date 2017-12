Le discariche abusive, fra Chiaramonte e Comiso. FOTO

Chiaramonte Gulfi e Comiso - Ci troviamo in contrada Piano Arcieri (per comprenderci, in prossimità di un noto agriturismo), in territorio di Chiaramonte Gulfi, al confine con contrada Mazzarronello. Le foto parlano chiaro: parlare di discarica abusiva è riduttivo. Sul bordo del canalone, vi sono tubi in cemento-amianto, sanitari e chissà cos'altro. Forse, se si scavasse con una ruspa, si troverebbe molto altro ancora.

Ma c'è dell'altro: la spazzatura accumulata, invece, si trova in prossimità dell'incrocio fra le strade Quaglio-Acate e Mazzarrone-Comiso.

Siamo, dunque, in prossimità di due territori, quello di Chiaramonte e quello di Comiso. A chi spetta togliere l'immondizia? Piena condanna per gli incivili (a dire poco) che gettano la spazzatura in mezzo alla strada, ma qualcuno dovrebbe pur provvedere a rimuoverla.