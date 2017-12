Ragusa, 4 giornate di squalifica alla Hamby

Ragusa - 4 giornate di squalifica per Dearica Hamby, la giocatrice di Basket della Virtus Eirene che ha dato un pugno all'avversaria. E' questa la decisione della Corte Sportiva d’Appello in parziale accoglimento del reclamo, ha applicato alla giocatrice il provvedimento di squalifica per 4 gare (di cui una già scontata). La pena è stata ridotta ed è stata cambiata da inibizione a squalifica e riguarderà soltanto le partite di campionato. L’atleta potrà quindi giocare in Eucocup.