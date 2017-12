Vincent Migliorisi in concerto a Ragusa

Ragusa - Un disco elegante ma semplice, a cui ci si affeziona già al primo ascolto, che con umiltà e costanza sta convincendo critica e pubblico ad un mese dalla sua uscita. Con l’album “Bisolare” il musicista e produttore ibleo Vincent Migliorisi esordisce nelle vesti di cantautore con lo pseudonimo Defolk.

Mercoledì, 27 dicembre, al Teatro Ideal di Ragusa la data zero del “Bisolare Tour” che nei prossimi mesi interesserà tutta Italia: una grande serata dedicata alla città di origine dell’artista che per l’occasione ha riservato delle grandi sorprese. Come la proiezione in anteprima nazionale del videoclip “Spoiler”, con la regia di Vincenzo Cascone, nato dal sodalizio artistico tra lo stesso Vincent e la società di produzione Extempora.

L’ apertura del concerto sarà invece affidata a Stefano Meli e al suo etereo sound. Il chitarrista è anche ospite nel disco “Bisolare”, ma soprattutto compagno nell’indimenticata band “La Casbah”. E chissà che il concerto non riservi altre sorprese in tal senso.

Oltre a Vincent , voce e chitarra, si esibiranno sul palco: Alessandro Faro al piano, chitarra e banjo; Jascha Parisi al violoncello e al basso elettrico e una guest d’eccezione, il sassofonista Sergio Battaglia.

Prenotazioni presso il Prima Classe di Ragusa oppure inviando una mail a maiohmrecords@gmail.com.