Agrigento: minaccia di pubblicare le foto intime dell'ex, arrestato

Agrigento - La ricattava, pur di ottenre rapporti sessuali. E' successo ad Agrigento: un giovane di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri per tentata violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne argentina. L'ha minacciata, infatti, di pubblicare sul web foto e dettagli intimi della loro storia passata.

Il ragazzo è stato anche portato in carcere, su disposizone del gip del tribunale di Agrigento. Il giovane, in passato legato sentimentalmente alla vittima, minorenne, non sarebbe riuscito ad accettare che la loro storia fosse finita.

Aveva iniziato, quindi, a perseguitarla, anche di notte, minacciando di rivelare, anche attraverso i social network, dettagli e immagini intime della loro storia di coppia, se la ragazza non avesse continuato ad avere rapporti sessuali con lui.

La ragazza, ancora molto scossa, è stata sentita dal pm Salvatore Vella e da una psicologa, ma ha avuto il coraggio di denunciare l'ex fidanzato.