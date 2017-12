Belpasso - Un quarantenne, Salvo Vadalà, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Belpasso, nel Catanese. Era alla guida di una moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un Suv guidato da uno statunitense.

La vittima era il fratello della vice presidente del Consiglio comunale di Belpasso, Fiorella Vadalà ed è stato fino a poche settimane fa il direttore sportivo del Viagrande calcio. Sul posto per i rilievi e le indagini la polizia locale e i carabinieri.