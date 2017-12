Paternò - Un'accusa gravissima: avrebbe ucciso tre persone anziane e malate per potere poi offrire ai familiari i servizi a pagamento di onoranze funebri. E' quanto emerso in queste ore a carico di una persona arrestata che sarebbe vicina al clan Mazzaglia-Toscano-Tomasellò e che è stato arrestato dai carabinieri di Paternò per omicidio volontario.

La richiesta è stata emessa dal Gip di Catania su richiesta della locale Procura nell’inchiesta "Ambulanza della morte".