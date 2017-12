Sequestrati 300 mila articoli dalle Fiamme Gialle

Ragusa - Maxi sequestro delle Fiamme Gialle in tre esercizi commerciali. Sono stati sequestrati oltre 300 mila articoli non sicuri che avrebbero fruttato oltre 600 mila euro. I sequestri sono avvenuti in tre esercizi specializzati di Modica, Pozzallo e Ragusa. Sono stati rinvenuti vestiti di babbo natale, luminarie, lavagne per bambini, peluche, costruzioni, giocattoli vari, recanti i marchi contraffatti dei principali protagonisti dei cartoni animati per bambini quali “Paw Patrol”, “Hello Kitty”, “Pokemon”, “Ben 10”, “Trenino Thomas” e personaggi delle serie cinematografiche “Marvel” e “Walt Disney”.

Si tratta di prodotti riportanti il marchio CE contraffatto e indebitamente apposto, potenzialmente molto pericolosi e pronti ad entrare nelle case italiane con il rischio di “rovinare la festa”.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e i tre titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio ai sensi del Codice del Consumo, per le quali sono previste sanzioni fino a 25.000 euro, nonché la successiva confisca e distruzione dei prodotti sequestrati.

Inoltre, per due di loro è scattata anche la denuncia penale alla locale Procura della Repubblica per contraffazione e frode in commercio.