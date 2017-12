I Monasteri Golf Resort sarà gestito da JSH Hotels

Siracusa - È stato siglato un accordo tra JSH Hotels Collection, gruppo italiano specializzato in hotel management, e il Gruppo Bulgarella, per la gestione dell’hotel di Siracusa I Monasteri Golf Resort. La struttura a 5 stelle, situata nell’entroterra siracusano, entra ufficialmente a far parte del portafoglio del gruppo riminese, che ha ora all’attivo, con questa new entry, un totale di 14 hotel e resort upscale e upper-upscale in Italia, Svizzera e Austria.

“Prevediamo di riaprire I Monasteri Golf Resort – commenta Raniero Amati, Head of Sales & Marketing e co-fondatore di JSH Hotels Collection – in primavera, dopo importanti lavori di ristrutturazione che coinvolgeranno principalmente l’area dedicata al golf. Con questa nuova gestione potenziamo la nostra presenza in Sicilia, dove già contiamo nel nostro portafoglio di un golf resort ubicato sulle pendici dell’Etna e di un resort mare nell’area di Ragusa, andando a presidiare un’area molto amata dalla clientela italiana. I Monasteri Golf Resort, è per noi una nuova sfida che ci vedrà impegnati nel riconfermare il prestigio conquistato nel tempo potenziando i servizi di questo hotel 5 stelle, già molto amato dalla clientela e punto di riferimento per gli amanti del golf”.

Tra i maggiori gruppi italiani a potersi pregiare di un ampio e definito know-how nel settore del turismo golfistico, con questo ingresso JSH Hotels Collection abbraccia una nuova sfida in un segmento consolidato e in una destinazione nota, la Sicilia, dove il gruppo opera già da tempo a Castiglione di Sicilia con Il Pìcciolo Etna Golf Resort & SPA, dove sorge il primo campo golf progettato in Sicilia.

La gestione JSH Hotels Collection punterà dunque al potenziamento del segmento golf con attività mirate di sviluppo, presenza nazionale e internazionale, relazioni e azioni in ambito sales & marketing; alla ridefinizione degli standard di servizio; alla valorizzazione dell’offerta ristorativa della struttura e del territorio, con l’obiettivo di portare I Monasteri Golf Resort nella rosa delle eccellenze ricettive siciliane e italiane.

“Siamo molto lieti di poter collaborare con JSH Hotels Collection nella gestione de I Monasteri Golf Resort, una struttura di prestigio in cui crediamo molto – spiega Ray Lo Faso, direttore generale del Gruppo Bulgarella -. La scelta non è casuale, il nostro gruppo ha strutture di grande prestigio in tutta Italia, tra Sicilia, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto e JSH rappresenta il player ideale per un prodotto di questo tipo, grazie alla comprovata esperienza, alla qualità e competenza nella gestione di strutture di target upscale e upper-upscale”.

L’hotel sorge all’interno di una villa storica che fu un tempo monastero dei benedettini, poi divenuto dimora di alcuni casati nobiliari, tra cui i Catalano e i baroni di Melilli. Riconvertito successivamente in struttura ricettiva, dispone di campo golf 18 buche par 71, ampia SPA e centro benessere, piscine interne ed esterne, 102 camere affacciate sul campo golf e sulla campagna siciliana.