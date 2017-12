Ospedale Maggiore di Modica, si è dimesso il primario di ortopedia Zisa

Modica - Il dottor Antonio Zisa, stimato direttore dell’Unità Operativa di Ortopedia dell’Ospedale Maggiore di Modica dal novembre del 2011, ha rassegnato in questi giorni le proprie dimissioni dalla struttura pubblica.

In una lettera inviata alla Direzione Aziendale ha ufficializzato il proprio addio alla sanità pubblica. Il medico, molto conosciuto e apprezzato, continuerà il suo percorso professionale in una importante clinica privata. In questi anni il suo reparto è stato punto di riferimento nella specialistica ortopedica, grazie alle innovative tecniche operatorie e alle novità introdotte dal primario con modalità mini-invasive di intervento.