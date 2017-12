Cibo e medicina, il cacao. Se ne parla a Scicli

Scicli - Giovedì 28 dicembre alle ore 18.00 nella prestigiosa cornice di Palazzo Spadaro a Scicli torna l’appuntamento con Cibo e Medicina. Fra antichi rimedi e ricette popolari, il ciclo di incontri ideato e realizzato dall’Associazione Culturale Tanit Scicli, che prende spunto dalla collaborazione fra i membri dell’associazione sciclitana e la famiglia Cartia.

Questa volta a Cibo e Medicina sarà discusso in tutti i suoi aspetti il cacao, relazionato a fondo dai membri di Tanit Scicli e dal Dottor Cartia in tutti i suoi usi attraverso la storia, la botanica, l’agronomia, la farmacopea e la gastronomia, passando anche per la cultura e l’economia. Un percorso che non mancherà di coinvolgere e appassionare il pubblico, guidandolo tra i filari del rapporto fra uomo e cacao attraverso i secoli.

A seguire, come sempre, la degustazione a tema completerà il viaggio alla scoperta del cacao e del suo figlio principe, il cioccolato.

Per informazioni e prenotazioni:

Associazione Culturale Tanit Scicli – 338 8614973 ; tanitscicli@gmail.com