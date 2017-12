Ospitalità diffusa, si inaugura il Welcome Point di Monterosso Almo

Monterosso Almo - Martedì 26 dicembre sarà un giorno molto importante per il calendario di Sicilia Ospitalità Diffusa.

Monterosso Almo diverrà una nuova destinazione del sistema di accoglienza territoriale, con l’inaugurazione ufficiale del Welcome Point, alle 16:00, in Piazza San Giovanni. Un luogo centrale e speciale per ogni viaggiatore e cittadino, riferimento per tutti quelli che credono nel valore della rete per conoscere e promuovere al meglio questo affascinante borgo tra i monti iblei, così come hanno creduto per primi, e come continuano a credere, spendendosi attivamente, Rosalba Blasco e Mariella Barresi, spinti dall’irrefrenabile entusiasmo di Marzia Paladino. Nel Welcome Point sarà custodita la Carta dei Sapori di Monterosso, una vera e propria mappa per scoprire l’ essenza del territorio.

Dal 2013, Monterosso Almo è inserito nella lista de I Borghi più Belli d’Italia, unico in provincia di Ragusa, offre ai visitatori scenari splendidi sui Monti Iblei, miscelando, in un affascinante contesto, arte e natura ed enogastronomia.

In perfetta armonia con l’originalità del sistema “Sicilia Ospitalità Diffusa”, nato a Scicli e oramai diffuso in buona parte del Val di Noto, anche Monterosso Almo Ospitalità Diffusa offre ai Viaggiatori del sud est dell’Isola un’esperienza di viaggio non convenzionale, grazie ai suoi protagonisti: proprietari di case, produttori di esperienze tipiche, artefici di sapori tradizionali, capaci di esprimere e offrire l’autenticità del luogo.