Augusta: una bara, in mezzo alla strada, in pieno centro

Augusta - Di preciso, non si sa perchè una bara è finita in pieno giorno, abbandonata, nel centro di Augusta, precisamente in via Fornaci nei pressi di Piazza Verga. Sta di fatto che la visione della bara abbandonata in mezzo alla styrada ha bloccato il cuore della cittadina.

La foto, pubblicata su facebook, ha fatto immediatamente il giro del web ed è diventata virale. Inutile sottolineare come si siano sprecati scetticismo e ironia. Pare che gli operai di una ditta di onoranze funebri non si siano accorti che una bara sia caduta dal portellone posteriore del mezzo. Per chi se lo stesse chiedendo, la bara era vuota.