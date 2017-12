Grand Tour D'Italia: un'intera puntata dedicata a Ragusa. VIDEO

Ragusa - C'è il sud. E poi c'è Ragusa. E' questo il significato della lunga puntata dedicata alla città iblea andata in onda venerdì 15 dicembre su Rete 4. Il programma si chiama Grand Tour D'Italia e va in onda in seconda serata ed è condotto da Alessia Ventura.

Un viaggio nella città di Ragusa, a Ibla e a Marina, fra le sue bellezze architettoniche e la sua cucina. Un viaggio in un sono state intervistate tantissime personalità, in primis il sindaco Federico Piccitto, ma anche Vittorio Sgarbi, Roy Paci, lo chef Peppe Venezia e tantissimi altri legati alla città anche da un semplice ricordo, come ad esempio la ex pallavolista Maurizia Cacciatori. C'è anche un inedito Nello Musumeci che parla della sua idea di sicilianità.

Perchè c'è sud e sud: un sud fatto di stereotipi e questa provincia che appare al viaggiatore così diversa, così distante dai luoghi comuni.

grand tour d'italia puntata su ragusa from Irene Savasta on Vimeo.