ILufa: un sushi wok di grande qualità in un ambiente elegante. FOTO

Ragusa – Un ambiente elegante, quasi raffinato. Personale disponibile, sorridente e gentile. Qualità del cibo? Ottima. Assolutamente da provare il nuovo sushi wok che si è aperto in provincia: si chiama iLufa e si trova in viale delle Americhe a Ragusa. Non il solito sushi wok: stiamo parlando (ed è la prima volta), di qualcosa di veramente diverso, di un locale che potrebbe segnare un punto di non ritorno nel campo della ristorazione All You Can Eat in provincia.

Abbiamo deciso di provare questo locale di recente apertura un giorno a pranzo: il personale ci ha accolto con un sorriso e ci hanno fatti accomodare in una sala ampia ma non eccessivamente grande. Il numero dei coperti, pur essendo un locale abbastanza spazioso, non è in stile “mangiatoia”: si riesce a mantenere, dunque, una certa compostezza ed eleganza. Tutti gli arredamenti sono sobri e i colori del locale variano dal giallo al marrone caldo: c’è perfino un angolino “oasi” con un laghetto di fiori di loto (finti, lo specifichiamo!), che rende l’atmosfera rilassata e familiare, ma non troppo informale.

L’angolo riservato al self offre una vasta scelta di sushi, elegantemente servito in scalette di cristallo o nelle classiche barchette. Per mantenere sempre caldi i primi e i secondi, sono stati studiati appositi contenitori che contengono acqua bollente sotto il portavivande. Il menù spazia dall’ottimo sushi, davvero di qualità per un All you can Eat, ai classici della cucina cinese (riso alla cantonese, spaghetti di soia con verdure, pollo alle mandorle, gamberi con funghi neri e molto altro ancora), alla cucina italiana (da provare le pennette con olive e capperi), all’ampia scelta di cibi da farsi preparare sul posto.

Imperdibili anche le fritture, croccanti e saporite. Insomma, ce n’è per tutti i gusti, sia che vi piaccia o meno la cucina cinese. Una nota di merito anche per la frutta: presenti i litchies e delle ottime nespole sciroppate già sbucciate da provare assolutamente. Per dolce, vi consigliamo il tiramisù.

Prezzo? A pranzo, 11.60 bevande escluse.