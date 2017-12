Vittoria: volevano rubare la cassaforte di un supermercato, 4 arresti

Vittoria - Sono stati arrestati dalla polizia quattro persone accusate del reato di furto aggravato in un supermercato di Vittoria: si tratta di Dinicola Salvatore, vittoriese, pregiudicato di 47 anni, Giuseppe Ragusa, vittoriese, pregiudicato di 52 anni e due fratelli albanesei, Hamet Dogani, 36 anni e Francesko Dogani, 31 anni, tutti residenti a Vittoria. Il fatto si è verificato in un supermercato di C.da Boscopiano di Vittoria. Sono tanti gli esecirzi commerciali e i magazzini che in questo periodo, a Vittoria, hanno subito furti di vario tipo. La polizia ha scoperto che ignoti si erano introdotti nei locali attigui a quelli in cui si trova la cassaforte del supermercato dove vengono custoditi gli incassi giornalieri.

Il filo di uno dei sensori dell’allarme era stato tranciato e la porta in ferro dotata di un grosso lucchetto era stato posizionato in modo tale da essere prontamente tagliato con il flex.

Tali atti preparatori facevano presumere fosse imminente il furto ai danni dell’esercizio commerciale pertanto venivano predisposti mirati servizi di osservazione di più esercizi commerciali.

E' stata notata, dopo pochi giorni, un'auto con a bordo 4 persone che effettuava alcuni passaggi nei pressi del supermercato.

Dopo alcuni passaggi scendevano rapidamente 3 persone ed il conducente dell’auto si metteva in posizione defilata per poter fare da “palo” ai complici.

Uno degli arrestati restava appena fuori il supermercato sempre con funzioni di “palo” mentre altri due si introducevano all’interno praticando un grosso buco in una parete in cartongesso. Arrivati alla porta, mediante un flex tagliavano le cerniere per poter fare ingresso nella stanza dove è custodita la cassaforte che ieri custodiva circa 10.000 euro. Qui, sono stati bloccati e arrestati.

Ai ladri sono state sequestrate 4 radio, due flex, alcuni piedi di porco, passamontagna, cacciavite di ogni tipo e torce elettriche.

I quattro ladri sono stati tutti arrestati e condotti in carcere.