Scicli, escursione alla cavuzza

Scicli - Il nuovo anno è alle porte e l’Associazione Esplorambiente per salutare quello vecchio propone una nuova entusiasmante avventura: un’escursione alla Cavuzza di San Guglielmo.

Non un passeggiata tra le minute architetture che costellano i versanti del centro urbano ma un trekking alla scoperta della parte più naturalistica della Cava e del Colle della Santa Cassa, tra fitta vegetazione e nuda costa.

Si camminerà sugli antichi percorsi costruiti sui fianchi della collina per raggiungere il crinale, si osserveranno le anse scavate dall’acqua lungo il corso della Cava, si entrerà in una singolare latomia a due piani e si scopriranno altre sorprendenti bellezze naturalistiche.

Gli escursionisti inoltre conosceranno il mondo della speleologia nel suo volto più divertente: la progressione verticale su corda.

Se siete rimasti incuriositi le guide di Esplorambiente Vi aspettano sabato 30 dicembre alle 8:30 in Via Dolomiti, angolo Via S. Guglielmo (dietro Chiesa S.M. La Nova).

PROGRAMMA

- Progressione speleo su corda

In qualsiasi momento, dalle 8.30 alle 11.30

Livello di difficoltà: 3/5

Quota di partecipazione: 5€ (bambini gratis se inferiori di 11 anni)

- Trekking speleo-naturalistico (a seguire progressione speleo su corda)

Partenza h. 8.30 - fine prevista h. 13.00

Livello di difficoltà: 4/5

Quota di partecipazione: 7€ (bambini gratis se inferiori di 11 anni)

Si consigliano: scarpe da trekking (o simili), cappellino, jeans, acqua.

Ai fini organizzativi è gradita la prenotazione, indicando il numero dei partecipanti, mediante mail esplorambiente@gmail.com o contatto telefonico 3383610389.