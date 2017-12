Scicli, XII memorial Rosario Battaglia

Scicli - Come da tradizione il periodo natalizio viene dedicato dalla “Fernando Ciavorella” all’evento memorial “Rosario Battaglia” giunto quest’anno alla sua XII edizione.

La prima edizione risale al dicembre 2005 a pochi mesi di distanza dall’infausta tragedia in cui perse la vita il giovane quindicenne atleta Rosario.

La cerchia di amici che aveva condiviso con lui momenti di sana sportività all’interno della palestra e nei campi di gioco si è organizzata per dedicargli questo importante evento sportivo non solamente per ricordarlo ma per trasmettere quei valori di lealtà sportiva, di amicizia e di solidarietà che sono stati alla base dei comportamenti di Rosario all’interno del gruppo sia in palestra durante gli allenamenti che nelle gare di campionato.

Il premio “Oscar del Basket Giovanile Ibleo”, giunto quest’anno alla sua XI edizione fu scelto dalla società per ricercare, all’interno del movimento giovanile del basket ibleo, il senso di una cultura sportiva intrisa di valori e comportamenti di solidarietà, amicizia e sano agonismo.

La scelta del giovane quindicenne da premiare viene effettuata dallo staff tecnico della Ciavorella con la collaborazione dei vari tecnici delle società di basket della provincia.

L’idea che sta alla base del giovane atleta quindicenne si incentra sui principi della competitività agonistica e del comportamento sportivo sia in palestra che nel campo di gioco. Per ogni segnalato viene esaminato il curriculum posseduto in termini di prestazione atletica, di qualità tecnica individuale, di assiduità nelle gare e negli allenamenti, di originalità di gioco e di risultati agonistici conseguiti nelle ultime stagioni sportive ma anche di comportamento che in ognuno deve essere caratterizzato dai principi di lealtà sportiva, di correttezza agonistica, di capacità aggregativa e di tipo relazionale.

Ma il memorial è anche prestazione sportiva. A scendere in campo sono proprio gli amici di Rosario ed i nuovi e vecchi iscritti alla società che si confronteranno secondo la formula dell’All Star Game.

Quest’anno sono stati inclusi due nuovi tornei riservati agli iscritti alla società, dagli undici anni in su, secondo la formula dell’1 vs 1 e del 2 vs 2.

Completeranno la manifestazione i premi “F. Ciavorella” giunto quest’anno alla sua IX edizione e quello “CSEN” giunto alla sua V edizione.

La data di svolgimento è stata fissata dalla dirigenza societaria venerdì 5 gennaio 2018 con inizio alle ore 16,00 all’interno dell’impianto geodetico di Jungi. La premiazione si svolgerà nel corso della manifestazione alla presenza della dirigenza societaria, delle autorità locali, delle autorità regionali e provinciali della Federazione Italiana Pallacanestro, del CSEN e dei familiari di Rosario.