Chiaramonte: è morto Giovanni Laterra, pilastro degli Amici del Teatro

Chiaramonte Gulfi – E’ venuto a mancare nella notte, improvvisamente a causa di un malore, Giovanni Laterra, 58 anni, pilastro fondante della compagnia teatrale "Amici del teatro" di Chiaramonte Gulfi, storica compagnia di teatro dialettale che ha portato la commedia in tutto il mondo, anche nelle comunità italiane all'estero.

Una morte inaspettata che lascia sgomenta l'intera comunità. Entrò a far parte della compagnia nel 1974, insieme ad altre colonne portanti come Sebastiano D'Angelo e Mario Bentivegna.

Ultimamente aveva assunto il ruolo alla regia, sostituendo Lucio Brullo che ha ceduto il passo per motivi d'età. Il suo ultimo lavoro è "Mai stata sul cammello", commedia portata dalla compagnia in giro per la provincia proprio negli ultimi mesi. Giovanni Laterra era anche un appassionato di ciclismo e membro della comunità chiaramontana attivissimo su facebook e per questo molto conosciuto da tutti.

Alla famiglia vanno le sincere condoglianze di tutta la redazione di Ragusanew.com