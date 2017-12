Il ragusano Alessandro Iudice, giovane chef, a Junior Bake Off

Ragusa - Dodici anni, ragusano. Alessandro Iudice partecipa alla nuova edizione di Junior Bake Off Italia, il programma dedicato ai giovani aspiranti pasticceri in onda su Real Time.

Alessandro è figlio di Emanuele Iudice, pasticcere ragusano molto conosciuto e apprezzato.

La prima puntata è andata in onda il 22 dicembre su Real Time e Alessandro si è confrontato con undici concorrenti di eta compresa tra gli 8 e i 12 anni. La giuria per questa nuova edizione è composta da Damiano Carrara, Clelia D’Onofrio ed Ernest Knam. Alla conduzione la vulcanica e simpatica Katia Follesa.