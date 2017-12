Chiaramonte: recinzioni rotte e colture distrutte. Pascolo abusivo? FOTO

Chiaramonte Gulfi - Vanno in giro di notte, distruggono tutto ciò che trovano lungo la strada e poi scompaiono, come se nulla fosse. Non stiamo parlando di persone, ma di animali. Succede a Chiaramonte Gulfi, nelle contrada Pignolaro e Santa Margherita: i residenti e i proprietari di alcune aziende agricole della zona, hanno notato che di notte, con il favore delle tenebre, circolano vacche e tori lasciati andare allo stato brado. Gli animali, naturalmente, divorano tutto ciò che trovano lungo il loro cammino.

A chi appartengono questi animali vaganti? Secondo i testimoni vengono fatti pascolare di notte (hanno anche i campanacci, quindi non parliamo di animali selvatici) in gruppi di cinque o sei. Poi, con le prime luci dell'alba, scompaiono. Il risultato sono recinzioni divelte, tubi per l'irrigazione rotti e piante da frutto e arbusti distrutti dal passaggio degli animali.

Che si tratti di animali vaganti lo si evince anche dalle numerose tracce lasciate sul posto: sul filo spinato, restano attaccati i peli degli animali e per terra vi sono escrementi e zoccolate. I residenti chiedono che venga fatta luce su questo triste fenomeno.