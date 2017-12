Apre Arpel Uomo a Scicli. E' festa. FOTO

Scicli - Una serata glamour, di grande festa per Scicli. Perchè un negozio di abbigliamento maschile che unisce l'elegante al casual è una risorsa per una città che ha una grande attenzione mediatica a tutti i livelli e merita negozi di prestigio. Ha aperto il nuovo negozio Arpel in via Nazionale, a pochi metri dai due siti Unesco della città: via Mormina Penna e Palazzo Beneventano. Un design essenziale, elegante, minimalista permette di apprezzare i capi di abbigliamento di grandi marche che Arpel propone all'uomo contemporaneo, che vuole vivere e vestire con uno stile riconoscibile e apprezzato. Così Peuterey, Piero Guidi, A.t.p.co, Cs Piumini, Camicie Truzzi, Mastai Ferretti, i pantaloni Berwich, la maglieria Gran Sasso, Heritage, Diktat, Bk, e scarpe Zenith, affiancano la cravatte di seta cucite a mano e calze colorate e bellissime.

Ad accogliere i clienti Nicola Calabrese e la validissima Mara Giacchino, sempre pronti a dare suggerimenti sagaci e di gusto.