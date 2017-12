Voli, Bergamo e Catania sono più vicine

Bergamo - Orio al Serio punta sulla Sicilia. In vista del lungo ponte di Natale e Capodanno l’aeroporto di Bergamo scommette sulle tratte da e verso l’Isola: l'aeroporto annuncia così l'arrivo – anche se soltanto fino al 7 gennaio - di due collegamenti settimanali Ryanair in più per Palermo, altrettanti per Catania e uno per Trapani, con una scelta che fa della Sicilia la regione più gettonata per le rotte aggiuntive della compagnia irlandese fra quelle del Sud Italia. “Le compagnie aeree che operano sullo scalo – avvisa una nota dell’aeroporto - hanno programmato una serie di voli extra per rispondere alla domanda dei viaggiatori, incrementando le frequenze settimanali sui collegamenti di linea”. La Sicilia è servita inoltre anche dai voli extra di Albastar (3 settimanali su Catania e uno su Palermo) e Meridiana (due voli settimanali su Palermo).