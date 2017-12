Concerto di Santo Stefano a Modica

Modica - Martedi 26 dicembre 2017 a Modica presso la Chiesa Madre di S. Pietro alle ore 19.30, avrà luogo il consueto Concerto di Santo Stefano giunto alla 16^ edizione, eseguito dal Coro Polifonico “Claudio Monteverdi” di Modica diretto dal M° Orazio Baglieri

Per il sedicesimo anno consecutivo il Coro “Monteverdi” e il suo Direttore, rinnovano l’appuntamento natalizio con la loro Città, evento culturale atteso e divenuto una tradizione per la Città di Modica. Quest’anno verrà presentato un programma ricco ed impegnativo di alta valenza musicale, con l’esecuzione: del famoso “MAGNIFICAT RV 610 di Antonio Vivaldi per Soli, Coro, Organo e Orchestra d’Archi e brani di Bach, Mozart, Handel e Verdi, nonche da brani ispirati alla tradizione natalizia con musiche di Mendelssohn, Gruber, Rutter e altri.

Il concerto si avvarrà della presenza: del Soprano Chiara Notarnicola e del Mezzo Soprano Sabrina Messina, del M° Giorgio Cannizzaro che siederà all’Organo e dall’Ensemble d’Archi “Claudio Monteverdi” formata da musicisti giovani talenti.