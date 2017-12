Ragusa: i controlli telelaser e street control dal 2 gennaio

Ragusa - Il Comando di Polizia Municipale comunica le strade in cui potranno essere effettuati rilievi di infrazione del codice della strada con apparecchiatura "street control" e "telelaser" dal 1° al 31 gennaio 2018, al fine di migliorare la circolazione veicolare e tutelare la sicurezza stradale ed il patrimonio comunale:

STREET CONTROL



Martedì 2 gennaio2017

1. Rotatoria c.so v.Veneto/S.Luigi/Mongibello; (pomeridiano)

2. Via Dante (Del Popolo - Risorgimento); (pomeridiano)

3. Via Matteotti (Italia – Ecce Homo); (antimeridiano)

4. Via Risorgimento; (antimeridiano)

Mercoledì 3 gennaio2017

1. Viale Dei Platani (Mongibello – Melilli); (pomeridiano)

2. Piazza Cappuccini (parte alta); (pomeridiano)

3. Via Dante (Del Popolo - Pennavaria); (antimeridiano)

4. Viale Europa (Canova – La Malfa); (antimeridiano)

Giovedì 4 gennaio2017

1. Rotatoria via Carducci / Archimede; (pomeridiano)

2. Ponte Pennavaria; (pomeridiano)

3. Viale Ten. Lena; (antimeridiano)

4. Viale Europa (La Malfa – Delle Americhe); (antimeridiano)

Venerdì 5 gennaio2017

1. Via Carducci (Archimede - Zama); (antimeridiano)

2. Rotatoria F.da Lodi/Fieramosca/Colleoni; (pomeridiano)

3. C.so V.Veneto (S.Vito – M. Leggio); (pomeridiano)

4. Via Archimede (P.Anselmo – piazza Vann’Antò); (antimeridiano)



Lunedì 8 gennaio2017

1. Corso Italia (M.Leggio – Cagini) (pomeridiano)

2. Via Trento (sosta sul marciapiede); (antimeridiano)

3. Via Dante (tratto piazza Del Popolo – via Risorgimento); (pomeridiano)

4. Via Piave (sosta sul marciapiede); (antimeridiano)

Martedì 9 gennaio2017

1. Rotatoria via Carducci/Archimede; (pomeridiano)

2. Viale Sicilia; (antimeridiano)

3. Via Trieste (sosta sul marciapiede); (antimeridiano)

4. Corso Italia (M.Leggio - Cagini); (pomeridiano)

Mercoledì 10 gennaio2017

1. Rotatoria c.so v.Veneto/S.Luigi/Mongibello; (pomeridiano)

2. Corso Italia (tratto via Scuole – via M.Leggio); (pomeridiano)

3. Viale Ten. Lena; (antimeridiano)

4. Via A. Grandi (sosta sul marciapiede); (antimeridiano)

Giovedì 11 gennaio2017

1. Rotatoria via F. da Lodi/Fieramosca/Colleoni; (pomeridiano)

2. Via N. Sauro (sosta sul marciapiede); (antimeridiano)

3. Via Dante (tratto piazza Del Popolo – via Pennavaria); (antimeridiano)

4. Via Carducci (Archimede – Zama); (pomeridiano)

Venerdì 12 gennaio2017

1. Rotatoria viale Europa/via Fieramosca/via S.Luigi; (pomeridiano)

2. Corso Italia (tratto M.Leggio - Cagini); (pomeridiano)

3. Via Rapisardi (tratto via Ecce Homo - corso Italia); (antimeridiano)

4. Via Risorgimento; (antimeridiano)

Sabato 13 gennaio2017

1. Rotatoria piazza Croce; (pomeridiano)

2. Via Archimede (P.Anselmo – S.Luigi); (pomeridiano)

3. Via Libertà; (antimeridiano)

4. Via Matteotti (Italia – Ecce Homo); (antimeridiano)

Lunedì 15 gennaio2017

1. Via Di Vittorio; (antimeridiano)

2. Via L. da Vinci (Ing. Migliorisi – Del Popolo); (antimeridiano)

3. Viale Dei Platani (Archimede – Mongibello); (pomeridiano)

4. Via Archimede (Vann’Antò – P. Anselmo); (pomeridiano)

Martedì 16 gennaio2017

1. Rotatoria Piazza Del Popolo; (pomeridiano)

2. Via S. D’Acquisto; (antimeridiano)

3. Via San Vito (Italia – G.B.Odierna); (antimeridiano)

4. Viale dei Platani (Mongibello – Melilli); (pomeridiano)

Mercoledì 17 gennaio2017

1. Rotatoria via Archimede/via P. Anselmo/via N.Colajanni/via E.C.Lupis; (pomeridiano)

2. Via Carducci (Scalo Merci – Archimede); (antimeridiano)

3. Via Cav. Pennavaria; (antimeridiano)

4. Viale Europa (Canova – La Malfa); (pomeridiano)

Giovedì 18 gennaio2017

1. Rotatoria San Luigi/Mongibello/Da Lodi; (antimeridiano)

2. Ponte Pennavaria; (pomeridiano)

3. Piazza Cappuccini; (antimeridiano)

4. C.so V.Veneto (M.Leggio – Cagini); (pomeridiano)

Venerdì 19 gennaio2017

1. Rotatoria viale Europa/via Fieramosca/via S.Luigi; (pomeridiano)

2. Corso Italia (tratto via Scuole – Via M.Leggio); (pomeridiano)

3. Via Rapisardi (tratto via G.B.Odierna – corso Italia); (antimeridiano)

4. Piazza Libertà; (antimeridiano)

Sabato 20 gennaio2017

1. Rotatoria via Carducci/Archimede; (pomeridiano)

2. Via Libertà; (antimeridiano)

3. Via Trieste (sosta sul marciapiede); (antimeridiano)

4. Corso XXV Aprile e piazza G.B.Odierna; (pomeridiano)



Lunedì 22 gennaio2017

1. Via Matteotti (tratto Italia – Ecce Homo); (antimeridiano)

2. C.so V. Veneto (S.Vito – M. Leggio); (pomeridiano)

3. Viale Europa (La Malfa – Delle Americhe); (pomeridiano)

4. Via San Vito (tratto corso Italia – via G.B.Odierna); (antimeridiano)

Martedì 23 gennaio2017

1. Rotatoria Piazza Del Popolo; (pomeridiano)

2. Via Trento (sosta sul marciapiede); (antimeridiano)

3. Via N. Sauro (sosta sul marciapiede); (antimeridiano)

4. Via A. Grandi (sosta sul marciapiede); (pomeridiano)

Mercoledì 24 gennaio2017

1. Rotatoria via Archimede/via P. Anselmo/via N.Colajanni; (pomeridiano)

2. Via Risorgimento; (antimeridiano)

3. Via Piave (sosta sul marciapiede); (antimeridiano)

4. Viale Europa (Canova – La Malfa); (pomeridiano)

Giovedì 25 gennaio2017

5. Via Di Vittorio; (antimeridiano)

6. Via L. da Vinci (Ing. Migliorisi – Del Popolo); (antimeridiano)

7. Viale Dei Platani (Archimede – Mongibello); (pomeridiano)

8. Via Archimede (Vann’Antò – P. Anselmo); (pomeridiano)

Venerdì 26 gennaio2017

1. Rotatoria viale Europa/via Fieramosca/via S.Luigi; (pomeridiano)

2. Via Rapisardi (tratto via G.B.Odierna – corso Italia); (pomeridiano)

3. Via Cav. Pennavaria (tratto piazza Libertà – piazza Cappuccini); (antimeridiano)

4. Via Archimede (P.Anselmo – S.Luigi) (antimeridiano)

Sabato 27 gennaio2017

1. Rotatoria piazza Croce; (pomeridiano)

2. Viale Sicilia; (pomeridiano)

3. Via A. Grandi (sosta sul marciapiede); (antimeridiano)

4. Piazza Libertà; (antimeridiano)





Lunedì 29 gennaio2017

1. Via Libertà; (pomeridiano)

2. Via Leonardo Da Vinci (tratto via Ing. Migliorisi – piazza Del Popolo); (pomeridiano)

3. Via S. D’Acquisto; (antimeridiano)

4. Via San Vito; (antimeridiano)



Martedì 30 gennaio2017

1. Rotatoria via San Luigi/ F. da Lodi/Mongibello; (antimeridiano)

2. Viale Dei Platani (Archimede – Mongibello); (pomeridiano)

3. Via Carducci (Scalo Merci – Archimede); (antimeridiano)

4. Corso XXV Aprile e piazza G.B.Odierna; (pomeridiano)



Mercoledì 31 gennaio2017

1. Rotatoria via Archimede/via P. Anselmo/via N.Colajanni; (pomeridiano)

2. Via Risorgimento; (antimeridiano)

3. Via Piave (sosta sul marciapiede); (antimeridiano)

4. Viale Europa (Canova – La Malfa). (pomeridiano)

TELELASER



Martedì 2 gennaio 2017

Via A.Grandi, Via N. Colajanni;



Mercoledì 3 gennaio2017

Viale Delle Americhe, S.S. 115 Km. 317+300 (territorio di Ragusa);



Giovedì 4 gennaio 2017

Via Fieramosca (S.P. 60 Km 2+900 loc. Puntarazzi territorio di Ragusa), Via Falcone;



Venerdì 5 gennaio 2017

S.P. 25 - c.da Camemi (tratto urbano);



Lunedì 8 gennaio 2017

Via A. Grandi, Via Paestum;



Martedì 9 gennaio 2017

Viale Delle Americhe, Via Montale;



Mercoledì 10 gennaio 2017

S.P. 25 - c.da Camemi (tratto urbano);



Giovedì 11 gennaio 2017

Via A. Grandi, Via Avv. Cartia;



Venerdì 12 gennaio 2017

Viale Delle Americhe, Via A.Moro;



Sabato 13 gennaio 2017

Via A. Grandi, Via Fieramosca (S.P. 60 Km 2+900 loc. Puntarazzi territorio di Ragusa);



Lunedì 15 gennaio 2017

S.P. 25 - c.da Camemi (tratto urbano);



Martedì 16 gennaio 2017

Viale Delle Americhe, S.S. 115 Km. 317+300;



Mercoledì 17 gennaio 2017

Via A. Grandi, Via Avv. Cartia;



Giovedì 18 gennaio 2017

Viale Delle Americhe, Via Falcone;



Venerdì 19 gennaio 2017

S.P. 25 - c.da Camemi (tratto urbano);



Sabato 20 gennaio 2017

Via Fieramosca (S.P. 60 Km 2+900 loc. Puntarazzi territorio di Ragusa), Via Paestum;



Lunedì 22 gennaio 2017

Via Montale, S.S. 115 Km. 317+300;



Martedì 23 gennaio 2017

Via A. Grandi, Via N. Colajanni;



Mercoledì 24 gennaio 2017

Viale Delle Americhe, Via Falcone;



Giovedì 25 gennaio 2017

Via A. Grandi, Via Fieramosca (S.P. 60 Km 2+900 loc. Puntarazzi territorio di Ragusa);



Venerdì 26 gennaio 2017

Via Montale, S.S. 115 Km. 317+300;



Sabato 27 gennaio 2017

Viale Delle Americhe, Via Montale;



Lunedì 29 gennaio 2017

S.P. 25 - c.da Camemi (tratto urbano);



Martedì 30 gennaio 2017

Via A. Grandi, Via N. Colajanni;



Mercoledì 31 gennaio 2017

Viale Delle Americhe, Via Falcone.