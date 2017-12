Storie di legno. Una mostra a Chiaramonte

Chiaramonte Gulfi - Inaugurata ieri sera a Chiaramonte Gulfi nei nei piani nobili di Palazzo Montesano "Storie di legno", mostra permanente delle opere donate dall'artigiano-ebanista, come egli stesso suole definirsi, Jano Catania. Si tratta di vere opere d'arte, come è stato sottolineato nella presentazione in Sala Sciascia che ha visto gli interventi del Sindaco Sebastiano Gurrieri, del prof. Giuseppe Cultrera e del prof. Giorgio Flaccavento, che hanno tracciato la figura dall'artista, la genesi del progetto e il messaggio che lo stesso Jano Catania ha voluto lasciare ai giovani donando a tutta la città i lavori che custodiva in casa insieme agli attrezzi del mestiere. Un mestiere, quello dell'artigiano del legno, che ha segnato un'epoca. Un uomo d'altri tempi, Jano Catania, di grandi valori e umiltà, un artista le cui opere adornano le chiese di Chiaramonte, conosciuto e apprezzato ben oltre la cittadina.