Dieta volumetrica. Perdere peso, mangiando tanto

Dieta volumetrica. Cosa è? Mangiare è un piacere e, a volte, un modo per alleviare i problemi quotidiani.Pertanto, quando siamo stati a dieta per alcuni mesi, iniziamo ad annoiarci e ci chiediamo se ne valga davero la pena. Ci manca il piacere di un piatto gustoso. Forse state attraversando questo momento, o state cercando una dieta da seguire.Una soluzione è la dieta volumetrica, di cui illustriamo i pro e i contro.

Cosa è la dieta volumetrica?

Si tratta di mangiare una maggiore quantità di alimenti a basso contenuto calorico. In questo modo possiamo soddisfarci senza rischiare di ingrassare. In questo modo, eliminiamo quella sensazione di fame che è presente nella maggior parte delle diete. Ma quali sono quegli alimenti che ci soddisfano senza ingrassare? Come possiamo facilmente immaginare, quelli che hanno un alto contenuto di acqua e proteine. Ecco alcuni dei più importanti: Latte scremato, Verdure a foglia, Carne magra, Pesce azzurro, Pompelmo, Arancia, Cetriolo, Mela, Fragole.

Indichiamo anche quelli che hanno una densità calorica superiore e che, quindi, dovremmo evitare: Carne grassa, Tonno sott'olio, Formaggio salato, Salsiccia, Torte e biscotti, Patatine fritte, Noci.

Vantaggi della dieta volumetrica

Puoi mangiare più quantità di cibo. Ci sono persone che cercano la sensazione di sazietà.Trovano un certo rilassamento in esso, mentre soffrono troppo quando non lo capiscono. Sentirsi affamati non piace a nessuno, ma alcune persone soffrono più degli altri nelle stesse circostanze. Non possono evitare di pensare a ciò che vogliono mangiare, così finiscono per provare un'ansia che non li compensa. Pertanto, abbandonano la dieta.

Non ci sono menu o piatti chiusi, quindi sei tu che decidi cosa mangi.Alzarsi e non dover seguire le regole fino al punto di selezionare per te ogni boccone che mangi è molto gratificante. È importante sentirsi il più possibile liberi quando si è a dieta. Gli alimenti eliminati dalla dieta volumetrica sono quelli con più colesterolo e zuccheri. D'altra parte, quelli raccomandati sono ricchi di vitamine, minerali e proteine. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno per mantenerci nutriti, sani e con l'energia necessaria per affrontare una lunga giornata di lavoro.

Svantaggi della dieta volumetrica

È necessario contare le calorie. Anche se è vero che è possibile scegliere gli alimenti, è anche essenziale conoscere la densità calorica di essi.