Maggie e Bianca, bambini felici a Catania. VIDEO

Catania - Ha fatto registrare il tutto esaurito il concerto di Maggie e Bianca sabato sera al Metropolitan di Catania. I protagonisti della fortunata serie televisiva per teenagers, prodotta da Raimbow, sono stati il regalo di Natale per numerose ragazzine e ragazzini arrivati a Catania con le famiglie da mezza Sicilia.

Cantano, ballano, recitano e sono giovanissimi, alcuni di loro appena diciottenni come Giorgia Boni, torinese, idolo di tante teenager. Stupisce come siano capaci di gestire, ormai da anni, lo studio e quella che possiamo ben definite una professione, in questo momento all’apice del successo. “Non ci rendiamo conto di come sia possibile ricevere tanto affetto dai nostri fans"- afferma incredula, davanti al delirio dei pubblico in fila per entrare al teatro, Giorgia Boni.