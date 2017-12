Un 50enne si dà fuoco a Vittoria

Vittoria - Un cinquantenne di Vittoria si è dato fuoco con dell'alcol in una zona isolata di contrada Cozzo. E' stato soccorso dal fratello e trasportato nell'ospedale di Vittoria. I sanitari del pronto soccorso vittoriese considerato che l'uomo presentava diverse ustioni di 2° e 3° grado su 30% del corpo hanno deciso per il trasferimento in elisoccorso al Centro Grandi Ustioniati dell'Ospedale Cannizzaro di Catania. Pare che l'uomo si sia dato fuoco per dissapori con la moglie ma la Polizia che è intervenuta sul posto sta sentendo diversi parenti, oltre al fratello che l'ha soccorso.