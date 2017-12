Lavatilly, è già passato un anno

Scicli - Un anno fa iniziava una nuova avventura per Tilly, una società cooperativa di giovani, vogliosi di scommettersi per offrire al territorio servizi all’avanguardia nel settore del lavaggio industriale.

Da una parte l’esperienza maturata nel corso degli anni, che ha portato alla conoscenza diretta delle criticità del settore alberghiero, dall’altra la voglia di ridurre tali criticità e di puntare a un servizio di alta qualità per alleggerire il carico di lavoro di albergatori e ristoratori, ma soprattutto per garantire il benessere degli ospiti e il rispetto dei tessuti.

Nasce così in contrada zagarone a Scicli, Lavatilly, la prima lavanderia industriale progettata da Miele nel sud est della Sicilia, con angolo self service!

Oggi si possono tirare le somme del primo anno di attività, trascorso con entusiasmo e pieno di gratitudine per la fiducia e l’affetto che davvero in tanti, ristoratori e albergatori, hanno riposto in Lavatilly.

Il merito di una gestione, professionale e puntuale, è tutto di Giuliano, Marco, Elisa, Eleonora e Claudio.

Un grazie sincero va a tutti quelli che in questo anno hanno creduto in Lavatilly, a chi vi ha lavorato e chi vi si è affidato, con l’augurio di mantenere la fiducia e l’entusiasmo per crescere e accrescere il valore nel settore dell’ospitalità.

Da Lavatilly, il benessere dei tuoi ospiti è l’augurio per il 2018!