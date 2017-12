La dieta al sedano, per dimagrire dopo Natale

Dieta al sedano. Per dimagrire dopo gli eccessi alimentari del periodo natalizio.Volete dimagrire o sgonfiarvi? Consumate il sedano. Dimagrante, depurativo, disintossicante e molto altro ancora. Vediamo come utilizzarla.

Abbiamo provato tante diete e prodotti per cercare di perdere peso ma niente ha funzionato? Cerchiamo allora di preparare una dieta con ricette fatte in casa con cibi freschi e naturali, usando il sedano.

Vediamo insieme quanti benefici procura questo vegetale, ricco di vitamine, sali minerali, fibre e pochissime calorie, il sedano infatti è nutritivo, tonico, rimineralizzante, rinfrescante, depurativo, diuretico, disintossicante, dimagrante, cicatrizzante.

Il sedano ha un buon aroma e un buon sapore e ha un bassissimo apporto calorico (16 calorie per 100 grammi), qualità che lo rende molto indicato nelle diete. Questo ortaggio migliora la digestione in quanto stimola le ghiandole salivari e l’azione della bile, protegge l’apparato renale, aumentando la diuresi e combattendo la calcolosi renale. Il sedano viene solitamente adoperato per uso alimentare, aggiunto alle zuppe, il suo consumo è eccellente per nutrire l’organismo e purificarlo.

La ricetta di dieta proposta non solo aiuterà a bruciare i grassi ma anche a godere una migliore salute. Ingredienti necessari: Un litro d’acqua, Un limone, Mezzo cucchiaio di polvere di zenzero, 3 gambi di sedano fresco.Versare in una pentola l’acqua e farla bollire. Una volta raggiunto il bollore, aggiungere i gambi di sedano lavati e tagliati a fette sottili, dopo 10 minuti aggiungere lo zenzero, lasciare riposare per altri 10 minuti e quindi togliere dal fuoco. Fare raffreddare per 5 minuti poi unire il succo di 1 limone, mescolare e filtrare il liquido in un contenitore con chiusura ermetica in modo da poterlo conservare in frigorifero. Dovrebbe essere consumato per 2 settimane a stomaco vuoto e prima di ogni pasto, sia caldo che freddo ed i benefici cominceranno a sentirsi nel vostro corpo dopo pochi giorni. Proprietà medicinali del sedano: Il Sedano aiuta a bruciare i grassi e purificare il corpo con le sue proprietà medicinali, dovute alla presenza di vitamine quali A, B1, B2, B6, B9, minerali come ferro, potassio, calcio, magnesio, oltre ad aminoacidi, fibre ed oli essenziali. Grazie a tutti questi componenti, il sedano accelera il metabolismo e la digestione in quanto stimola le ghiandole salivari e l’azione della bile, purifica il corpo perché attraverso evacuazioni urinarie e sudore elimina le tossine, i batteri e i grassi che vengono immagazzinati.