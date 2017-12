Il 30 dicembre il teatro danza Zappalà a Vittoria

Vittoria - Romeo e Giulietta 1.1 (la sfocatura dei corpi) della Compagnia Zappalà Danza sarà in tour in Sicilia dal 27 al 30 novembre 2017. I danzatori Valeria Zampardi e Gaetano Montecasino danzeranno sulle musiche di John Cage, Sergei Prokofiev, Pink Floyd questa sera, mercoledì 27 dicembre alle ore 20.30, al Teatro Garibaldi di ENNA, giovedì 28 dicembre alle ore 20.30 al Teatro Margherita di CALTANISSETTA, venerdì 29 dicembre alle ore 21.30, al Teatro Impero di MARSALA (TP), e sabato 30 dicembre alle ore 21.00 al Teatro Comunale Vittoria Colonna di VITTORIA (RG)

In Romeo e Giulietta 1.1 nella versione del coreografo Roberto Zappalà la messa a fuoco non è più sulla coppia di innamorati, ma sulla loro individualità di esseri che vivono singolarmente un disagio soprattutto sociale. Nelle vicissitudini scespiriane si arriva all’amore sublimato dalla morte (e viceversa), Romeo e Giulietta 1.1 vuole invece riflettere e ribellarsi ad un tempo storico, oggi, dove la pulsione di morte è sublimata solo da se stessa e al contempo vuole contrapporle passione e rispetto nei confronti della vita.

Un Romeo e Giulietta che non vuole parlare d’amore ma essere lui stesso un atto d’amore verso la vita.

ROMEO & GIULIETTA 1.1 (LA SFOCATURA DEI CORPI)

Coreografia e regia: Roberto Zappalà

Musica: John Cage, Sergei Prokofiev, Pink Floyd

Interpreti: Valeria Zampardi e Gaetano Montecasino

Testi a cura di: Nello Calabrò

Luci e costumi: Roberto Zappalà

Direzione tecnica: Sammy Torrisi

Management: Maria Inguscio

Una produzione

Scenario Pubblico/Compagnia Zappalà Danza – Centro di Produzione della Danza

in coproduzione con Orizzonti Festival. Fondazione

In collaborazione con “Le Mouvement Mons” Festival (Belgio)

con il sostegno di

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

Regione Siciliana Ass.to del Turismo, Sport e Spettacolo