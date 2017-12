Modica: al teatro Garibaldi il musical Mary Poppins

Modica - Ha fatto sognare intere generazioni e divertire con le sue simpatiche magie milioni di bambini in tutto il mondo, che l’hanno desiderata come tata con cui perdersi nella fantasia. Così come accade a Michael e Jane Banks, i due simpaticissimi e birichini protagonisti del celebre film della Walt Disney che la vede protagonista. Il nuovo anno la porta a Modica dove si ritornerà bambini con il musical “Mary Poppins” della compagnia Lab-Oratorio teatrale Sacro Cuore di Noto, in scena al Teatro Garibaldi venerdì 5 gennaio, alle ore 21.00, e sabato 6 gennaio, alle ore 18.00.

Diretti da Giuseppe Spicuglia, gli attori Chiara Spicuglia, Giuseppe Spicuglia, Elia Sardo, Aurora Miriam Scala, Chiara Vinci, Lorenzo Murru e Costantino Valvo porteranno in scena le straordinarie avventure della tata più famosa al mondo, nata dalla penna di Hellen Lyndon Goff, autrice del romanzo che ispirò poi la famosa versione cinematografica. Sarà impossibile non intonare le celebri canzoni del film, da “Un poco di zucchero” a “Cam camini” a “Supercalifragilistichespiralidoso”, e abbandonarsi ai loro balletti, le cui coreografie sono curate da Valentina Caleca, Gabriella Rossitto ed Emanuela Ucciardo, mentre i costumi sono di Chiara Spicuglia e Maria Amato.

Tra l’irresistibile simpatia di Bert, ora spazzacamino, ora suonatore ed artista di strada, l’amorevole affetto della signora Banks e l’allegria di tutti gli altri personaggi, il pubblico si ritroverà ad accompagnare con lo sguardo un uomo, il signor Banks, vero protagonista della storia, a ritrovare il senso ultimo della vita.

Lo spettacolo è un fuori abbonamento. I biglietti possono essere acquistati al botteghino del teatro o online su www.ciaotickets.com/evento/mary-poppins-il-musical. Info: fondazioneteatrogaribaldi.it.