Archeologia, la Valle dei templi restituisce il teatro ellenistico

Agrigento - Scoperti i primi sedili destinati al pubblico del teatro ellenistico di Agrigento. La seconda tranche degli scavi archeologici alla Valle dei Templi, ha riportato alla luce i gradoni sommitali su cui gli spettatori sedevano per assistere a opere teatrali e incontri pubblici nella città del IV secolo avanti Cristo. Una scoperta attesa dagli archeologi dell’ente parco siciliano e del Politecnico di Bari, impegnati nelle indagini, e che fa ben sperare.

I gradoni si trovavano pochi centimetri sotto la campagna sotto la quale “dorme” il teatro ellenistico; si tratta di grandi blocchi di forma trapezoidale. Dalle prime indagini, l’edificio risulta di 100 metri di diametro. Oltre ai blocchi di pietra della cavea, gli scavi hanno portato alla luce alcune maschere teatrali e lucerne, oggetti tipici legati all’uso di un teatro antico. Inoltre, è stato rinvenuto un frammento di vaso a figure rosse su fondo nero che sarà oggetto di studi insieme con gli altri reperti in vista di una esposizione che sarà allestita nei prossimi mesi. Al termine dei lavori di scavo, in primavera partirà un’altra grande campagna di scavi finanziata con 2 milioni di euro dal Patto per il sud.